GBB komt met reeks maatregelen en adviezen naar aanleiding van gasenquête

Geen causaliteitsonderzoeken meer voor huizen boven het Groningenveld, jaarlijks 150 miljoen extra voor het IMG, meer geld voor complexe schadegevallen, bedrijven en jongeren. En bovenal: op 1 oktober van dit jaar moet de Groningse gaskraan dicht. Dat zijn de maatregelen die de Groninger Bodem Beweging (GBB) voorstelt, naar aanleiding van de conclusies van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen.

De conclusies van de enquêtecommissie zijn helder, zo stelt de GBB. Maar de aanbevelingen van de commissie zijn volgens de GBB te ‘richtinggevend verwoord’ en daarom komt de Bodenbeweging nu met een reeks eigen voorstellen om de bevingsproblematiek aan te pakken.

Bovenaan de lijst met maatregelen en aanbevelingen pronkt de belangrijkste voorwaarde: de GBB wil dat de gaswinning per 1 oktober 2023 naar 0 gaat. “Een andere keuze is, na het rapport van de PEAG, voor ons onbespreekbaar”, aldus de GBB. “Groningers leven al decennia in onzekerheid: het dichtdraaien van de kraan geeft zekerheid, ook al kan er nog decennialang een zware beving plaatsvinden. Maar het op 1 oktober 2023 in plaats van 1 oktober 2024 dichtdraaien van de kraan verkort die toekomstige periode van continue crisis met een volledig jaar.”

Bij de afhandeling van de schade in Groningen richt de GBB zich op twee zaken: de beoordelingsmethode moet terug naar het advies van het Panel van deskundigen uit 2019. Dat betekent dat bewoners van huizen die letterlijk op een gasveld staan, niet hoeven te bewijzen dat hun schade door aardbevingen komt. Adressen daarbuiten moeten kunnen blijven kiezen voor een vergoeding van 5000 euro of maatwerk. Daarmee wil de GBB de laatste resten beleid die de NAM heeft nagelaten in de schadeafhandeling weghalen en het systeem voor schadevergoeding makkelijker maken.

Geld voor IMG, extra maatregelen voor ‘extra benadeelde groepen’

Om het makkelijkere systeem te kunnen bolwerken moet er jaarlijks zo’n 150 miljoen euro extra naar het IMG, berekent de GBB: “Bij individuele huizen die versterkt moeten worden doen zich de meeste problemen voor als er al een versterkingsadvies ligt. Dit advies moet dan omgezet worden in een uitvoeringsplan, waarbij de bewoner voor elke maatregel moet aantonen dat dit nodig is voor de veiligheid en dat de prijs marktconform is. Als in een kamer twee van de vier wanden constructief niet veilig zijn, worden alleen die twee wanden aangepakt. Maar de hele kamer moet aangepakt worden: zoals een goed huisvader het zou aanpakken als het zijn eigen verbouwing betrof.”

Daarnaast pleit de GBB voor extra budgetten en maatregelen voor ‘extra benadeelde’ groepen inwoners: MKB’ers, monumentbezitters, agrarische bedrijven, mensen met huizen waar complexe schades zijn en de jongeren. Voor deze laatste groep denkt de GBB met name aan geld om psychische hulp te verbeteren.

‘Aanbevelingen’ voor Tweede Kamer en Rutte

Daarnaast richt de GBB zich in haar ‘aanbevelingen’ tot de Tweede Kamer en het kabinet, specifiek op de premier. “De Tweede Kamer liet steeds het coalitiebelang zwaarder wegen dan de belangen van de Groningers”, aldus het verwijt van de GBB, ook aan partijen die niet in de coalitie zaten. “Inmiddels gaan Groningers niet meer met de bus naar Den Haag om Tweede Kamervergaderingen over de mijnbouw bij te wonen: ze weten dat het zinloos is.”

Premier Rutte moet zich volgens de bodembeweging ook achter de oren krabben: “Alles overziend is het opvallend hoe weinig inhoudelijke kennis en belangstelling de minister-president ooit ter zake heeft gehad. Alleen verontschuldigingen heeft hij aan Groningen gewijd. Geen enkel initiatief heeft hij genomen om de situatie in Groningen te verbeteren. Daar staat tegenover dat hij voortdurend herhaalt alle verantwoordelijkheid te nemen. Bij woorden horen daden. Tot heden heeft hij daden nagelaten. Nu rest de minister-president verantwoordelijkheid te nemen.”