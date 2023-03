Gasfles ontploft in woning in Beijum

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

In een woning aan de Godekenheerd in de wijk Beijum heeft zaterdagochtend een explosie plaatsgevonden. Daarbij is de woning flink beschadigd geraakt.

De melding van een explosie kwam rond 07.45 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar het adres werden gestuurd. Ook een ambulance werd naar de locatie gestuurd. Bij aankomst bleek een woning flinke schade te hebben. In het pand was een gasfles gevuld met butaangas ontploft. Deze gasfles werd gebruikt om de woning te verwarmen.

De bewoner is gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De omgeving werd enige tijd afgezet, maar omliggende woningen hoefden niet ontruimd te worden. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoner te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.