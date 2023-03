Froukje en The Opposites headliners op Bevrijdingsfestival Groningen

Foto Marijn Mulder

Onder meer Froukje, The Opposites, Goldkimono, Prins S. en de Geit en Merol staan op 5 mei aanstaande op de Main Stage van het Bevrijdingsfestival in Groningen.

De volledige line-up is te vinden op de website van het festival.

De organisatie maakte vrijdagochtend de line-up bekend voor de komende editie. Het festival, wat na de veelbesproken editie van vorig jaar weer gratis is, heeft drie podia met dertig artiesten. Daarnaast is er een reuzenrad, een foodtruckfestival, een wijnbar, een speelplek voor kinderen en een ‘Tuin van de Vrijheid.

Voor de artiesten het podium betreden, is er op de vrijdagochtend van 5 mei een Vrijheidsmaaltijd. Twee dagen voordat het ‘echte’ festival begint, geeft Tineke Ceelen (directeur van Stichting Vluchteling) een Vrijheidscollege in het Forum. Ook dit evenement is gratis, maar aanmelden is wel nodig.