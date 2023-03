Fracties waterschap Noorderzijlvest roepen op tot coalitie met brede steun

Foto: waterschap Noorderzijlvest

De fracties in waterschap Noorderzijlvest hebben woensdag opgeroepen dat het van belang is dat er een coalitie met brede steun komt. Dit bleek tijdens een duidingsdebat.

Het nieuwe algemeen bestuur van Noorderzijlvest bestaat uit 23 zetels waarbij elf zetels door nieuwe gezichten worden bezet. Water Natuurlijk is de grootste fractie in het waterschap. Elze Reitsema van deze partij benoemde de zorg die met name jonge kiezers hebben over de toekomst. De partij vindt het belangrijk dat de koers van de afgelopen vier jaar wordt doorgezet waarbij er de nadruk moet komen te liggen op samenwerking in de regio.

Inwoners meer betrekken

Henk Emmens van de BBB liet tijdens het debat weten dat men flink aan de bak moet in een periode van financiële onzekerheid. Toch verwacht Emmens, die de nadruk legt op open en transparante politiek, dat men daaruit gaat komen.” Janny Gera de Jonge van de PvdA sloot zich direct aan bij de PvdA. Zij wil verder op de eerder ingeslagen weg met extra aandacht voor waterkwaliteit en biodiversiteit. Ook vindt De Jonge het belangrijk dat inwoners meer betrokken worden bij het werk van het waterschap.

Informateur

De ogen waren tijdens het debat extra gericht op Ale ten Cate van Student en Water. Deze partij komt, net als de BBB, voor het eerst in het waterschapsbestuur te zitten. Ten Cate liet weten er zin in te hebben om duidelijk te maken hoe zijn achterban nadenkt over thema’s die bij hen spelen. Hoe de nieuwe coalitie er uit gaat zien is nog onbekend. Cora-Yfke Sikkema is aangesteld als informateur. Zij gaat vanaf donderdag aan de slag.