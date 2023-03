Forward verliest topper; GRC wint, GVAV gelijk

sport

Foto Martijn Minnema: Forward verloor van Valthermond in een teleurstellende topper

In de eerste klasse pakte GRC in de slotfase de winst terwijl GVAV die in de slotfase weggaf. Een klasse lager verloor Forward van Valthermond in een teleurstellende topper. Helpman won ruim van de hekkensluiter en Stadspark gaf een vroege 2-0 voorsprong weg. In de derde klasse eindigde de derby tussen Engelbert en Groninger Boys onbeslist.

1E

GRC won thuis met 2-1 van Germanicus. Alle goals vielen in het laatste kwart van de wedstrijd. Bram Mulder zette GRC een kwartier voor tijd op 1-0. Kort voor tijd leek Reinier de Boer Germanicus nog een punt te bezorgen, maar Jasper Kingma bezorgde GRC alsnog de winst.

GVAV Rapiditas wacht nog op zijn eerste zege in 2023. Het leek er vanmiddag thuis tegen GOMOS van te komen, maar kort voor tijd werd een 2-1 voorsprong nog weggegeven. Ingmar Liezenga had GVAV na 9 minuten de leiding bezorgd, Jordi van Esch zorgde na 28 minuten voor een 1-1 ruststand. Jordi Paapst leek GVAV in de 66’minuut de winst te bezorgen met de 2-1 maar GOMOS kwam twee minuten in blessuretijd nog op 2-2.

GVAV en GRC staan op plek 4 en 5 op ruime afstand van TVC’28 en NEO, de clubs die de bovenste twee plekken bezetten.

2K

Forward kon vanmiddag bij winst op koploper Valthermond virtueel koploper worden. Dat lukte niet, in een teleurstellende topper werd met 0-1 verloren. Het duurde twintig minuten voor Forward beter in de wedstrijd kwam. Ondanks een veldoverwicht wist Valthermond in het eerste kwart nauwelijks een kans bijeen te voetballen. Ook in het vervolg van de eerste helft waren de kansen schaars. Na een rommelige eerste helft stond het dan ook 0-0.

Na een uur nam Valthermond dan toch de leiding, Tom Meijers werkte de bal na een hoekschop van dichtbij binnen. Drie minuten later kreeg Forward de uitgelezen mogelijkheid op 1-1. Max van Schaik mocht een strafschop nemen maar zag zijn poging gestopt worden. Forward zette daarna nog volop aan, maar de grootse vorm ontbrak en daarmee ook de echte kansen. Forward kwam niet verder dan wat mogelijkheden op 1-1, over het algemeen bleef Valthermond ondanks de druk makkelijk overeind. Valthermond heeft met een wedstrijd meer gespeeld nu 8 punten voorsprong op Forward wat vierde staat.

Helpman had een makkelijke middag tegen Noordster, het won met 4-0 van de hekkensluiter. Bij rust stond het al 2-0. Helpman passeerde Forward op de ranglijst en staat op zes punten van Valthermond.

Stadspark had een prima start en stond door goals van Michel Boonstra en Kas Ruijg binnen 10 minuten met 2-0 voor. Opponent ASVB hield het doel daarna echter schoon en wist ook nog twee keer te scoren, waardoor het dus in 2-2 eindigde in het Stadspark. De onderste twee uit 2K degraderen rechtstreeks, de 3 clubs daarboven spelen nacompetitie. Stadspark staat tiende en moet nog twee plekken stijgen.

3C

Engelbert en Groninger Boys speelden met 2-2 gelijk. Jamie House en Pepijn Otto zetten Engelbert twee keer op voorsprong, Lorenzo Schokker en Earl Perré maakten gelijk. Engelbert staat vierde, Groninger Boys zesde.

5C

Farmsum en Groen Geel maakten er een spektakel van, het duel eindigde in 4-4. Groen Geel staat vierde en speelt om deelname aan de nacompetitie. Koploper Drieborg staat ver voor op de rest.