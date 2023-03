Forumbibliotheek Vinkhuizen start met het uitlenen van plantenzaden

Het is bijna april en dat betekent dat het nu tijd is om te zaaien, als je de komende zomer mooie bloemen of planten, of een goede oogst wil hebben. Bewoners van de wijk Vinkhuizen die iets willen planten kunnen vanaf maandag 3 april terecht bij de Forumbibliotheek.

De bibliotheek aan de Siersteenlaan gaat dan niet alleen boeken uitlenen, maar ook zaden van groente, fruit en bloemen om te telen. Je zaait de zaadjes in je tuin of in een plantenbak op je terras, of balkon.

Aan het eind van het seizoen als de zaadjes opgegroeid zijn tot volwassen plant, gebloeid hebben en zelf ook weer zaden hebben gemaakt, oogst je de nieuwe zaden en breng je ze terug naar de bieb. Daar kunnen de zaden weer uitgeleend worden. Later dit jaar komt er ook een zadenbibliotheek in Lewenborg.