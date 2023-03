Fietsersbond: “ChristenUnie heeft de beste plannen voor fietsers”

nieuws

De ChristenUnie heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Groningen de beste plannen voor de fietser. GroenLinks staat op een tweede plaats. Dat laat de Fietsersbond weten.

De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s van alle partijen met elkaar. Daarbij werd er nadrukkelijk gelet op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie van fiets en openbaar vervoer. “In de verkiezingsprogramma’s wordt de fiets bij een aantal partijen op de eerste plaats gezet”, meldt de Fietsersbond. “Er is vooral aandacht voor de uitbreiding van het fietsnetwerk, verkeersveiligheid en onderhoud. ChristenUnie scoort bovengemiddeld hoog. Ook GroenLinks blijkt zeer fietsvriendelijk. De SGP, D66 en de Partij voor de Dieren scoren goed.”

ChristenUnie en GroenLinks

De ChristenUnie wil dat de provincie in het fietsbeleid rekening gaat houden met alle doelgroepen. Van kinderen tot ouderen, en van fietsforenzen tot mensen die een recreatief dagtochtje maken. De partij wil blijven investeren in doorfietsroutes en het verbeteren van bestaande fietsroutes en de aanleg van nieuwe routes door de hele provincie. GroenLinks pleit in het verkiezingsprogramma voor gezondheidswinst en milieuvriendelijkheid. De partij wil minder plek voor de auto en meer ruimte voor de fiets. Zo wil de partij vrachtwagens en bezorgbusjes deels vervangen door fietsbezorgers.

“Geen stemadvies”

De Fietsersbond: “Met de vergelijking die we gemaakt hebben geven we geen stemadvies. Je maakt je keuze natuurlijk niet enkel op basis van het fietsbeleid. Goed fietsbeleid houdt de provincie echter groen, leefbaar, gezond én bereikbaar. Voor een twijfelende kiezer kan de vergelijking net de doorslag geven en voor partijen een reden om meer aan de fietser te denken in hun programma.” Meer informatie over de vergelijking vind je op deze website.