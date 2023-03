Fietser gewond bij verkeersongeluk Emmaplein

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op het Emmaplein is woensdag een fietser gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.40 uur. “De bestuurder van een taxibusje is in botsing gekomen met de fietser”, vertelt Wind. “De klap is fors geweest, waardoor de fietser ten val kwam.” Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Vanwege het ongeluk was het Emmaplein enige tijd afgesloten. De politie doet onderzoek naar de toedracht.