Fieke Gosselaar: “Ik denk dat mensen beter Gronings kunnen dan ze denken”

oogochtendshow

Het is Meertmoand Streektoalmoand. Traditiegetrouw staat de maand maart bij een aantal instanties en gemeenten grotendeels in het teken van het Gronings. Het is wel nodig om deze streektaal te aanpeerdjen volgens Fieke Gosselaar van het Centrum Groninger Taal en Cultuur.



De maand is bedoeld om streektalen te promoten en wordt in heel Nederland georganiseerd, zo vertelt Gosselaar. Het Gronings wordt minder gesproken tegenwoordig en kan daarom wel wat ‘aanpeerdjen’ gebruiken, zegt ze: “In de jaren 70/80 werd opeens besloten dat het Gronings niet zoveel meer werd doorgegeven aan de kinderen, omdat de wereld steeds groter leek te worden en de kinderen dan misschien niet zo goed verder zouden kunnen komen in de wereld. En dat terwijl uit onderzoek is gebleken dat meertaligheid juist erg goed is voor de taalontwikkeling. Er is toen een enorme kaalslag gepleegd”, stelt ze vast. Aan de andere kant hoort ze ook van mensen van haar leeftijd dat die het jammer vinden dat hen de streektaal niet is geleerd.

Ze moedigt daarom ook mensen aan om het toch nog alsnog te leren. “Het is helemaal niet zo moeilijk, maar je moet wel even die drempel over. Maar ik denk dat mensen beter Gronings kunnen dan ze denken.”

Diverse aanpeerdjer activiteiten

Er is een activiteitenladder samengesteld, waarin de diverse activiteiten zijn gebundeld. Zo zijn er diverse optreden van Groninger artiesten en treden diverse schrijvers en dichters op. Ook wordt tijdens een raadsvergadering in een aantal Groninger gemeentes geprobeerd de vergadering in het Gronings te doen. Dit gebeurt o.a. in Het Hogeland en Stadskanaal. In Haren wordt het klassieke muziekfestival Winterraaize georganiseerd. Hierin staat Schuberts Winterreise in de spotlight, maar dan in het Gronings. Er komt ook een tijdschrift uit, de Wiesneus. Dit is voor jeugd in het gehele Nedersaksische taalgebied, waar o.a. Groningen en Drenthe onder vallen.

Fieke Gosselaar

Gosselaar is in ieder geval wel erg goed bekend met de Grunneger Toal. Ze schrijft gedichten in het Gronings en las jarenlang Groninger columns voor op o.a. Radio Noord. Ze publiceerde ook bloemlezingen van dichters in de Prinsentuin. Online publiceert ze ook artikelen, over Nedersaksische talen, waaronder het Gronings valt.

Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op de website van het Centrum van Groninger Taal en Cultuur .

Fieke Gosselaar was te gast in de OOG Ochtendshow om alles te vertellen over Meertmoand Streektoalmoand: