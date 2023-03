FC Lewenborg pakt titel in stijl en is eerste kampioen district Noord

nieuws

Foto Martijn Minnema: LEWENBORG KAMPIOEN!

FC Lewenborg is vanmiddag dankzij een 8-2 zege op de enig overgebleven concurrent, nummer twee Muntendam, kampioen geworden in de zondag derde klasse C. Met slechts 1 nederlaag en 1 gelijkspel en voor de rest louter zeges stak FC Lewenborg er met kop en schouders bovenuit.

Alle begin is moeilijk en dat bleek, Muntendam drukte Lewenborg in de openingsfase terug op eigen helft. Maar toen Lewenborg er na drie minuten voor het eerst uit kwam was het wel gelijk raak. Mitchell van Kalsbeek schoot de bal in de bovenhoek en bezorgde Lewenborg zo toch een pikstart. Ook daarna had Muntendam het balbezit en speelde de wedstrijd zich vooral op de helft van Lewenborg af. De gevaarlijke momenten speelden zich echter voor de goal van Muntendam af want Lewenborg was doorlopend gevaarlijk bij hun uitvallen. Dat leverde na een kwartier een penalty op, maar van Kalsbeek schoot die kans op 2-0 ver naast.



Vijf minuten later stond het alsnog 2-0, Rai de Vries schoot de bal na een fraaie aanval keurig in de bovenhoek. In de 33′ minuut leek Muntendam op 2-1 te komen, maar het doelpunt werd geannuleerd wegens buitenspel. Kort voor rust leek Rai de Vries met een geplaatst schot het duel te beslissen met de 3-0, tevens de ruststand.

Een klein kwartier na rust zette Armando Kremer Lewenborg op een, weliswaar geflatteerde, maar verdiende 4-0. Muntendam gaf echter nog niet op. In de 63′ werd het 4-1 door Patrick Vasse en vier minuten later 4-2 door Brian Luttje.

Negen minuten later maakte Rai de Vries met zijn derde, op aangeven van Mitchell van Kalsbeek, aan alle onzekerheid een eind met de 5-2. Daarna kon de champagne ontkurkt worden en werden met nog drie treffers in de slotfase de slingers opgehangen. Rai de Vries in de 80′ met zijn vierde en Brian de Witt (88′) en Mati Maciolek (90′) bepaalden de eindstand op 8-2. Na 17 wedstrijden staat Lewenborg op 46 punten, 16 meer dan nummer twee Muntendam, met een doelsaldo van 72-17. En met acht zeges met vier of meer goals verschil. Kortom, De Beste!

Lewenborg degradeerde vorig seizoen uit de tweede klasse, stapt volgend jaar over naar de zaterdag en stapt horizontaal over. Lewenborg mag dus volgend jaar in de zaterdag tweede klasse verder.