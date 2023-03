FC Groningen zoekt nieuwe assistent-trainers voor komend seizoen

sport

FC Groningen gaat voor het komende seizoen naast de nieuwe hoofdtrainer Dick Lukkien ook twee nieuwe assistent-trainers aanstellen.

Dit betekent dat de huidige assistenten Alfons Arts en Gert Peter de Gunst na dit seizoen niet terugkeren. De FC is met Arts in gesprek over een andere functie binnen de organisatie. Hij is sinds 2015 werkzaam binnen de club.

Gert Peter de Gunst werd in januari extra assistent-trainer van FC Groningen, toen Dennis van der Ree hoofdtrainer werd. De FC heeft toen bewust gekozen voor een contract tot het einde van dit seizoen, zodat beide partijen na afloop ervan de handen vrij zouden hebben.

FC Groningen gaat de komende periode op zoek naar twee nieuwe assistent-trainers voor de staf van de eerste selectie.