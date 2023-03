FC Groningen met bijna fitte selectie tegen Fortuna Sittard

Foto Andor Heij. Voetbal.

FC Groningen kan zondag in de uitwedstrijd beschikken over een bijna complete selectie. Alleen Paulus Abraham ontbreekt. De rest is helemaal of deels inzetbaar.

Het is voor FC Groningen een belangrijke wedstrijd. FC Groningen staat 17e en op een degradatieplaats in de eredivisie. Emmen staat 16e en heeft vier punten meer. Met nog acht wedstrijden te gaan moet FC Groningen punten gaan pakken.

Fortuna Sittard is 12e en heeft nog enkele punten nodig om zichzelf definitief veilig te stellen.

Fortuna Sittard – FC Groningen wordt vanaf 16.45 uur in Sittard gespeeld onder leiding van scheidsrechter Martin van den Kerkhof.