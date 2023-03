FC Groningen: “Lundqvist vervolgt carrière bij Sarpsborg 08”

nieuws

Foto: sportphotoagency.com

Ramon Pascal Lundqvist vervolgt zijn carrière bij Sarpsborg 08 Fotballforening in Noorwegen. Verschillende media kondigden de transfer dinsdagmiddag al aan, FC Groningen heeft het nieuws nu bevestigd.”

FC Groningen nam Lundqvist in 2019 over van NAC Breda. De afgelopen vier jaar heeft de Zweedse middenvelder 63 officiële wedstrijden voor de FC gespeeld, waarbij hij acht keer het net wist te vinden. In het seizoen 2021/2022 werd de Zweed verhuurd aan Panathinaikos FC in Griekenland. Het contract van de 25-jarige voetballer liep nog door tot de zomer van 2024. Vorige maand werd de speler echter in de etalage geplaatst, waarbij Sarpsborg 08 zich nu gemeld heeft.

FC Groningen: “Wij bedanken Lundqvist hartelijk voor zijn inzet bij de club en wensen hem veel succes in het vervolg van zijn carrière.” Thomas Edvin Berntsen van Sarpsborg 08 is blij met de komst van Lundqvist.