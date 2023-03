FC Groningen gaat zondag honden inzetten om vuurwerk op te sporen

nieuws

Foto Wouter Holsappel

FC Groningen gaat zondag honden inzetten om vuurwerk bij supporters op te sporen. De FC wil daarmee voorkomen dat een voorwaardelijke straf van de KNVB omgezet wordt in het spelen van een thuiswedstrijd met minder publiek.

“FC Groningen is de afgelopen periode geconfronteerd met meerdere incidenten in het stadion, variërend van het afsteken van vuurwerk en het gooien van voorwerpen op het veld tot veldbetreding”, meldt de FC. “Als gevolg hiervan heeft de KNVB ons meerdere boetes opgelegd en bij herhaling van incidenten is de club genoodzaakt een wedstrijd zonder (een deel van het) publiek te spelen.”

De FC vertelt verder: “Club en supporters dienen dat inktzwarte scenario met elkaar te voorkomen. FC Groningen veroordeelt het gedrag van kwaadwillenden en wil alles op alles zetten om te voorkomen dat supporters die op een positieve wijze de ploeg ondersteunen de dupe worden van opgelegde straffen.” Behalve de korte termijnaanpak kijkt FC Groningen ook naar de lange termijn: “Iedereen die het stadion bezoekt, dient zich te houden aan de opgestelde huisregels van de club. Hierin staat onder meer dat gezichtsbedekkende kleding niet is toegestaan. Het strenger hanteren van deze huisregels moet resulteren in een betere kans van slagen bij een dadergerichte aanpak in geval van incidenten, hetgeen ook de roep is van het overgrote deel van goedwillende supporters.”

Komende zondag speelt FC Groningen een thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Deze wedstrijd begint zondag om 12.15 uur.