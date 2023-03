FC Groningen dieper in degradatie zorgen na verlies tegen SC Heerenveen

FC Groningen is er niet in geslaagd om de kansen op een degradatie te verkleinen. De ploeg van Dennis van de Ree verloor de derby tegen SC Heerenveen met 0-2. Twee doelpunten van spits Sydney van Hooijdonk nekte de Groningers.

Groningen begon de wedstrijd niet eens zo slecht. Na 11 minuten was er een flitsende omschakeling waarbij Manu een tegenstander uitspeelde en vervolgens keihard op de lat schoot. Niet veel later was het Blokzijl die na een vrije trap van Duarte en het terug koppen van Balker de bal net naast schoot. Maar zoals vaker dit seizoen bij FC Groningen was daar ineens Heerenveen. Een afstandsschot werd door Groningen keeper Verrips niet goed gekeerd waarna Van Hooijdonk van dichtbij kon binnen schieten. Vlak voor rust werd het vervolgens nog erger voor de Groningers toen een voorzet van de zijkant door zowel Bech Sørensen als Blokzijl niet kon worden uitverdedigt en wederom Van Hooijdonk tekende voor 0-2.

Hoewel vooraf het publiek nog was opgezweept door Rooie Rinus en Pé Daalemmer en er nog enkele prachtige sfeeracties tijdens de wedstrijd waren geweest, was bij het publiek daarna het vertrouwen weg. Het werd stiller en stiller in het stadion. En wat Van der Ree ook probeerde, 3-2-5, 4-2-4 geen enkel offensief systeem kon het tij keren. Groningen kwam niet verder dan een aantal afstandsschoten en zo bleef het 0-2.

Aan het eind van de wedstrijd moest er nog tijdelijk worden gestaakt door gedoe op de tribunes. Zelfs enkele FC Groningen spelers melden zich bij de noordtribune om supporters tot bedaren te brengen en terug de tribune op te sturen. Jetro Willems kreeg daarbij een flinke klap te verduren. Na een tijdelijke staking werd er wel verder gespeeld.