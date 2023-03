Factcheckers uni Leiden: ‘Oud-Statenlid en kandidaat tijdens verkiezingen in Groningen promoot jodenhaat’

nieuws

Daniel Osseweijer - Foto: Provincie Groningen

De Drentse en Groningse Statenkandidaat Daniël Osseweijer, die tot voor kort ook in de Groningse Provinciale Staten zat voor Forum voor Democratie, is er niet vies van om soms eeuwenoude anti-joodse ideeën te recyclen en te promoten. Tot die conclusie komen de Nieuwscheckers, een factcheck-initiatief van de opleiding Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden.

Het voormalige Statenlid kwam twee jaar terug al eens in opspraak over zijn opvallende Twittergedrag. Het factcheckerscollectief onder leiding van docenten Alexander Pleijter en Peter Burger analyseerde daarom nog eens reeks tweets van Osseweijer van het afgelopen jaar en komt tot de conclusie dat het Statenlid nog niet is genezen van zijn pro-complot en anti-joodse sentiment.

De twee universiteitsdocenten lijken een ommekeer te zien in het gedrag van Osseweijer: “Tot eind vorig jaar beperkte Osseweijer zich tot het retweeten van antisemitische accounts”, aldus Nieuwscheckers. “Maar op 15 november postte hij zelf twee antisemitische berichten (..) en op 19 januari prees hij een complotboek aan over Joodse bankiers. Ook moedigde hij zijn aanhang aan het account te volgen van een vrouw die Jodenhaat verspreidt en bijeenkomsten organiseerde die Osseweijer bijwoonde.”

De factcheckers duiden hun verhaal met een verklaring van Bart Wallet, hoogleraar Joodse Studies aan de Universiteit van Amsterdam, maakt het Twittergedrag van Osseweijer deel uit van een toenemende tendens op sociale media, waarin ‘alternatieve waarheden met anti-joodse ideeën’ worden gerecycled: “Uit de tweets wordt duidelijk dat de heer Osseweijer daarmee vertrouwd is en publicaties die deze duiding van de wereldgeschiedenis voorstaan in zijn achterban verspreidt.”

Het Twittergedrag van Osseweijer lijkt Forum voor Democratie echter niet te deren. Het voormalige Groningse Statenlid uit het Drentse Vries staat op nummer twee op de kieslijst van FvD voor de Provinciale Statenverkiezingen in Drenthe. Osseweijer staat ook in Groningen op de kieslijst, maar wel een stuk lager met een veertiende plek.