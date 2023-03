nieuws

Foto: Ministerie van Defensie - http://www.defensie.nl/onderwerpen/nuclear-security-summit-2014/inhoud/bijdrage-defensie, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32481716

Een F16 van de koninklijke luchtmacht heeft donderdag een voorzorgslanding gemaakt op Groningen Airport Eelde.

Het vliegtuig was in botsing gekomen met één of meerdere vogels. Volgens Groningen Airport Eelde is de F16 veilig aan de grond gekomen.

De straaljager wordt geïnspecteerd op eventuele schade.