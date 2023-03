Extinction Rebellion gaat opnieuw actie voeren in Stad

nieuws

Foto Danielle Rademakers

Extinction Rebellion gaat komende maandag opnieuw actie voeren in Stad. Bij de actie zullen deelnemers als voor dood neervallen op de Vismarkt.

De actie vindt plaats tegelijkertijd met het klinken van het luchtalarm. “We gaan protesteren tegen de grote hoeveelheid geld die de overheid schenkt aan de grootste vervuilers van Nederland, namelijk de chemische industrieën”, laat de Extinction Rebellion weten. “De overheid geeft deze bedrijven subsidies en geeft vrijstellingen voor de belasting. We hebben het niet over een klein bedrag maar over 17,5 miljard euro per jaar. Dat is per dag vierhonderd miljoen euro.”

“In 2015 beloofde de Nederlandse overheid om te stoppen met de fossiele subsidies, maar ze worden nog steeds uitgekeerd. Onze ecologische vrijheid wordt opgeofferd voor economische groei. Daarom slaan wij alarm tegen de overheid: stop met de fossiele subsidies en de opwarming van de aarde.” De groep benadrukt dat er bij de ‘die-in’ geen wegen geblokkeerd worden en dat ook voetgangers niet gehinderd zullen worden. Men spreekt van een vreedzaam protest. In december vorig jaar werd er ook actie gevoerd door de groep op de Vismarkt.

Verslaggever Daniëlle Rademaker maakte in december een reportage over Extinction Rebellion: