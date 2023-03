Expositie over Oekraïense vluchtelingen in Groningen vanaf zaterdag te zien in Stadhuis

nieuws

Foto: Johannes Rienks

In de Anda Kerkhovenzaal, de grote burgerzaal midden in Stadhuis op de Grote Markt, zijn vanaf komende zaterdag portretten te zien van gevluchte Oekraïners die naar Groningen gekomen zijn.

De maakster en samensteller van de expositie, die de titel TAPOCHKY (sloffen) draagt, is fotograaf Lyunda Stinissen. Zij is zelf van Oekraïense herkomst en woont sinds 2004 in Nederland.

Behalve het vastleggen van de in Groningen woonachtige vluchtelingen, heeft Stinissen ook de belevenissen opgeschreven van de geportretteerde vluchtelingen. In het Stadhuis komen de indringende foto’s en teksten van Stinissen samen.

De foto’s zijn vanaf zaterdag te zien in het Stadhuis. De tentoonstelling is elke zaterdag gratis te bezoeken en duurt nog tot 20 mei.