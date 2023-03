Expeditie Grunnen krijgt een nieuw busje: ”Hij is van hetzelfde merk!”

Foto: RTV Noord

Expeditie Grunnen, het weekend-programma van RTV Noord, neemt afscheid van het welbekende oranje busje. Het busje heeft z’n beste tijd gehad en liep daarnaast nog op diesel. In het weekend van 8 april wordt de nieuwe bus onthuld.

Het busje van RTV Noord had soms al wat kuurtjes en nu wordt hij vervangen door hetzelfde merk, lichtte Ronald Niemeijer toe. Niemeijer is één van de vaste gezichten van Expeditie Grunnen. ”Soms waren er ook mensen die commentaar hadden op het feit dat hij nog op diesel liep,” vertelt de presentator. ”En wij moeten ook gewoon met onze tijd meegaan.” Ze gingen zelfs met de bus helemaal naar Den Haag, helaas konden ze daar de stad niet binnen. Want sinds 1 januari 2019 mogen dieselauto’s ouder dan 2005 de stad niet meer in.

Afscheidsmiddag ”Expeditie busje”

RTV Noord rijdt op 8 april met het busje richting De Postwagen in Tolbert, waar iedereen afscheid van het voertuig kan nemen. Dat doen ze samen met Expeditieleden als Ronald Niemeijer, Derk Bosscher, Leonie Albers en Joyce Kranenborg. Ook bekende bijrijders als Petra Mulder en Marthijs Veldthuis zijn aanwezig.

Expeditie Grunnen is het weekendprogramma van RTV Noord. Iedere zaterdag en zondag gaan ze met de speciale bus op pad door onze provincie en rijden ze naar de plekken waar mensen over praten of waar een event gaande is. Inwoners van de provincie Groningen kunnen via de Facebookpagina tips doorgeven aan het team.



Ronald Niemeijer was in de OOG Ochtendshow

Beluister hieronder het interview terug.