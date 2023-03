Ernstig verkeersongeluk op A7 bij Hoogkerk, slachtoffer bekneld in auto

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hulpdiensten zijn woensdagmiddag veertig minuten bezig geweest om een persoon te bevrijden die bekneld was komen te zitten in een personenauto na een ongeluk. Het ongeluk vond plaats op de A7 bij Hoogkerk.

Het ongeluk gebeurde rond 16.30 uur op de rijbaan van Hoogkerk richting Groningen. “De bestuurder van een personenauto is achterop een busje geknald”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie. “Het busje heeft aan de achterkant schade opgelopen, de personenauto zit flink in elkaar waarbij de automobilist bekneld is komen te zitten.”

Hulpdiensten rukten massaal uit. Behalve de politie en een ambulance kwam ook brandweer Leek naar de locatie. Om de persoon te kunnen bevrijden zijn redgereedschappen ingezet van de grote hulpverleningswagen van brandweer Drachten. Weening: “Er zijn zichtschermen geplaatst zodat andere automobilisten niet kunnen zien wat er gebeurd. Ik kan zien dat ze bezig zijn om de auto open te knippen.” Rond 17.10 uur lukte het om de persoon uit de auto te halen. “De persoon is op een wervelplank geplaatst, en is in een ambulance met onbekende verwondingen met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.”

Vanwege het ongeluk is één rijbaan afgesloten. Dit zorgt voor veel vertraging. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend.