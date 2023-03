Emmaviaduct en Brailleweg gesloten van 2 t/m 6 maart

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Van donderdag 2 maart tot maandag 6 maart zijn het Emmaviaduct en de Brailleweg dicht voor autoverkeer. Die dagen wordt namelijk de verlegde Brailleweg aangesloten op het Emmaviaduct.

De Brailleweg is de afgelopen periode een stuk naar het westen verplaatst, richting het kanaal. Hierdoor komt ruimte vrij om een ovale rotonde (ovonde) te bouwen, aan de noordzijde van het Julianaplein. De ovonde is nodig voor de toekomstige verbindingsweg tussen de Brailleweg en de Hereweg. Donderdag wordt eerst het asfalt verwijderd en zand afgegraven. Vervolgens wordt nieuw asfalt en belijning aangebracht en wordt bebording geplaatst.

Het fietspad bij de Brailleweg, langs het Noord-Willemskanaal, is tijdens deze werkzaamheden dicht. Fietsers kunnen het beste omrijden via de Hereweg of de Paterswoldseweg. Het Emmaviaduct en de Brailleweg zijn tussen 2 maart en 6 maart dicht voor autoverkeer. Dat geldt ook voor de op- en afrit Groningen-Centrum vanaf de A28.