Eén rijstrook A7 tussen Hoogkerk en Stad afgesloten tussen 13 en 24 maart

Tussen maandag 13 en vrijdag 24 maart is één rijstrook van de A7 tussen Hoogkerk en Groningen dicht vanwege werkzaamheden. Er kunnen dan files ontstaan.

Er worden dan nieuwe lichtmasten geplaatst tussen de aansluiting bij Westpoort en de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn. In deze periode worden ook de palen ingeheid voor de definitieve portalen in de middenberm ter hoogte van Hoogkerk en Bruilweering. Portalen zijn metalen stellingen waar de bebording aan komt te hangen. De werkzaamheden zijn nodig omdat de A7 daar breder wordt gemaakt.

Automobilisten richting Groningen wordt aangeraden gebruik te maken van P+R Leek, en verder te rijden met de bus; als er tenminste geen stakingen zijn. Bussen mogen over de vluchtstrook langs de file rijden.

Tussen zondagavond 12 maart om 22.l00 uur en maandagochtend 13 maart om 06.00 is de A7 richting de stad helemaal dicht tussen oprit 34a (Westpoort\) en de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn. Dit vanwege de aanleg van nieuwe belijning en het plaatsen barriers. Ook de op- en afrit bij Hoogkerk en de oprit voor busverkeer is dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Westpoort en het Hoendiep.