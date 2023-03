Ecco van Oosterhout: ”Het was de grootste opkomst sinds 1978”

oogochtendshow

Foto: Ecco van Oosterhout

Vanwege de grote opkomst in de hele provincie is er woensdagavond nog geen officiële verkiezingsuitslag naar buiten gekomen. Dat vertelde Commissaris van de Koning René Paas afgelopen nacht rond 02:00 uur.

In de loop van de dag wordt de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen voor de provincie Groningen bekendgemaakt. Dat heeft Paas woensdagavond laten weten. Paas: “We hebben op dit moment vier gemeenten binnen. Het duurt allemaal heel erg lang. Dat komt aan de ene kant door de enorme hoge opkomst en anderzijds door de hele grote stembiljetten. Dat het opkomstpercentage hoog ligt is mooi, maar ook ongemakkelijk, omdat je nu graag wilt weten wat de uitslag is. Die zal nu donderdag in de loop van de dag verschijnen.”

GroenLinks is opnieuw de grootste geworden in de gemeente Groningen, maar heeft wel flink ingeleverd. De BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas en Volt zijn de grote winnaars van de avond. FvD daalt procentueel het meest. De partij behaalt 1,9 procent van de stemmen. Vier jaar geleden was dat 7,8 procent.

Wanneer komt de uitslag?

De uitslag laat nog even op zich wachten. Technisch liepen ook dingen niet lekker. Maar hoe zit dat? Verslaggeven Ecco van Oosterhout vertelt in de OOG Ochtendshow dat dat komt vanwege de hoge opkomst. Daarnaast zijn er ook veel partijen bij gekomen die nieuw op de stemlijst zijn. Ook draagt Ecco als reden aan dat het aan het formaat kan liggen van de stembiljetten.

De opkomst van BBB is imposant te noemen, zegt Van Oosterhout. “Ze komen boven de 30% als we naar de hele provincie kijken. Dat zal uiteindelijk resulteren in een derde van de zetels in het kabinet. Waar de massale opkomst uit te duiden is ligt bij het feit dat het vertrouwen in de politiek nihil is. Dat heeft men doen bewegen naar de stembus.”

Ecco van Oosterhout, politiek verslaggever van OOG, was donderdagmorgen in de Ochtendshow.