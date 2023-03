DWARS Groningen gaat zondag actie voeren om Groningen Airport Eelde te sluiten

nieuws

Foto: Kas van Zonneveld / Groningen Airport Eelde

DWARS Groningen gaat zondag actie voeren op de Grote Markt. De jongerenorganisatie van GroenLinks gaat pleiten voor sluiting van Groningen Airport Eelde.

“Door middel van een quiz willen we voorbijgangers informeren over de miljoenen overheidsgeld dat naar het vliegveld gaat”, laat de partij weten. “Wij vinden dat dit geld beter op een andere manier geïnvesteerd kan worden. Bijvoorbeeld in toegankelijker en goedkoper openbaar vervoer. Daar hebben niet alleen inwoners van de gemeente meer aan, maar daar komt bij dat openbaar vervoer ook veel duurzamer is dan de luchtvaart.”

De jongeren willen er bij de provincie op aandringen om geen geld meer uit te geven aan Airport Eelde. De actie begint zondag om 12.00 uur.