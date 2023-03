Druk van Fietsersbond en politiek leidt tot nieuwe noord/zuid-fietsverbinding, oost/west nog probleem

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Aanpak Ring Zuid gaat de verlegde Brailleweg deels inrichten als fietspad. Daarmee komt er een nieuwe noord/zuid-verbinding voor fietsers, waar de Fietsersbond en verschillende politieke partijen de afgelopen dagen voor gepleit hebben.

Sinds afgelopen donderdag is de Amaliatunnel, onder de Brailleweg, dicht. Deze fiets- en voetgangerstunnel wordt gesloopt. De bedoeling was dat de Muntingbrug op dat moment weer open zou gaan, maar vanwege technische problemen gaat deze fietsbrug niet eerder dan in het begin van de zomer open. Daarop trokken de Fietsersbond en GroenLinks, gesteund door diverse fracties, aan de bel. Met de afsluiting zouden fietsers van noord naar zuid en van oost naar west en omgekeerd te maken krijgen met forse omleidingen.

Brailleweg

Voor de noord/zuid-verbinding is er nu een oplossing. “Dit weekend wordt de Brailleweg verlegd tussen de aansluiting Groningen-Centrum en het Emmaviaduct”, laat Aanpak Ring Zuid weten. “De weg schuift op richting het kanaal. Daarvoor is de Brailleweg tot komende maandagochtend 06.00 uur gestremd. Ook het fietsverkeer bij de Brailleweg is gestremd. Vanaf maandagochtend maakt het fietsverkeer gebruik van de ene rijstrook, het autoverkeer gebruikt de andere rijstrook. Om en om rijdt dit verkeer over deze rijbaan, net als bij een wegversmalling. Hiervoor zetten we in eerste instantie verkeersregelaars in. Later komen hier verkeerslichten te staan. Deze situatie blijft bestaan tot de Muntingbrug open gaat.”

Muntingbrug

Daarmee is er een oplossing voor de noord/zuid-verbinding, maar nog niet voor het oost/west-probleem. De politiek laat weten dat het van de wethouder wil weten of hier ook een oplossing voor kan komen. De Fietsersbond laat weten dat er gekeken moet worden om de Muntingbrug toch eerder, hetzij provisorisch, in gebruik te nemen.

Verslaggever Johannes Rienks sprak afgelopen week met Wim Borghols van de Fietsersbond: