Drietal dat verdacht wordt van ontvoering en mishandeling op vrije voeten

Foto via Politie.nl

De drie mannen die verdacht worden van het ontvoeren en mishandelen van een inwoner van de wijk Lewenborg zijn woensdag op vrije voeten gesteld. Het Openbaar Ministerie meldt dat het drietal wel verdachte blijft.

Het incident zou op vrijdag 17 februari hebben plaatsgevonden. Een jongeman zou op de Kajuit zijn mishandeld waarna hij in een personenauto werd meegenomen. Korte tijd later arresteerde de politie drie mannen van 25, 27 en 30 jaar oud. Deze aanhouding vond plaats aan de Stuurboordswal. Wie aanvankelijk het slachtoffer was, was voor de politie onduidelijk. Een oproep in de media leidde er toe dat deze persoon zich enkele dagen later meldde op het bureau. Wat er precies gebeurd is, is echter nog steeds onduidelijk.

De politie doet verder onderzoek in de zaak.