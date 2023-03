Drie jaar cel voor oplichting met gasloze cv-ketel

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Een 52-jarige man uit Assen moet drie jaar de cel in voor oplichting door handel in niet-bestaande gasloze cv-ketels. Een 54-jarige medeverdachte kreeg voor betrokkenheid een forse taakstraf opgelegd.

Naast de gevangenisstraf moet de Assenaar ook bijna een miljoen euro terugbetalen aan de Rabobank, de kredietverstrekker die door een vals businessplan één van de bedrijven werd die door Wubaro (de naam van het bedrijf van de twee verdachten) het schip in ging.

De straffen voor de mannen ligt lager dan de eisen van het Openbaar Ministerie. Het OM wilde de Assenaar vijf jaar achter de tralies en eiste tegen de Rodenaar anderhalf jaar cel. De oudste van het Wubaro-duo krijgt wel een voorwaardelijke celstraf van een half jaar opgelegd, naast de werkstraf van 240 uur.

De twee mannen prezen enkele jaren geleden via hun bedrijf Wubaro een unieke gasloze CV-ketel aan. Deze ketel van het bedrijf zou hoge temperaturen halen, snel geïnstalleerd kunnen worden en uniek zijn in Nederland. Ze schreven daarvoor een businessplan aan de Rabobank. Dat plan werd geschreven door de Assenaar, zo stelt de rechtbank.

Revolutionaire uitvinding wordt gekocht bij Chinese webwinkel; ook school in Stad de dupe

De twee kregen uiteindelijk in 2019 van de Rabobank een krediet van 987.000 euro. De ‘nieuwe’ ketel werd datzelfde jaar gepresenteerd bij de vakschool Leerbouwen aan de Euvelgunnerweg. Daar plaatste het bedrijf twaalf pompen. Maar de ‘doorbraken bij de verduurzaming van woningen en gebouwen’ bleken Chinese warmtepompen te zijn, die via Alibaba werden besteld. De overwaarde van de goedkope ketels werd door de mannen gebruikt voor privédoeleinden.

De mannen worden ontmaskerd op het moment dat de Rabobank argwaan krijgt. Dik een jaar na de eerste kredietaanvraag volgt er opnieuw een verzoek, dit keer voor liefst twintig miljoen euro. De bank doet na de tweede aanvraag onderzoek, waarna duidelijk wordt dat de mannen de boel hebben opgelicht. De bank doet aangifte. De man uit Assen spande bovendien enkele zakenmensen voor zijn karretje; het gaat om mensen die zo goed als zeker niets weten van de zwendel.

Mede-verdachte alleen veroordeeld voor witwassen

Dat laatste was grotendeels ook het geval bij de 54-jarige mede-eigenaar van Wubaro. In tegenstelling tot het OM denkt de rechtbank niet dat deze man van het grootste gedeelte van de zwendel op de hoogte was. Daarom wordt de Rodenaar alleen veroordeeld voor witwassen, omdat de man gedurende de zwendel had moeten weten dat er iets niet in de haak was.