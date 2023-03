Drie Groninger harmonieën voor het eerst samen te horen: “Dit was in de jaren tachtig ondenkbaar”

nieuws

In de Immanuelkerk aan het Overwinningsplein vindt aanstaande zaterdag een bijzonder concert plaats. Voor het eerst in de historie zijn drie harmonieën uit Stad op dezelfde avond te horen. Volgens Frits ten Bloemendal van de Gruno’s Postharmonie is het concert geïnitieerd vanwege de verjaardag van de harmonie.

Hoi Frits! Hoe is het precies ontstaan?

“De Gruno’s Postharmonie wordt komende zaterdag 112 jaar. En daar wilden we op een leuke manier aandacht aan besteden. De basis voor het idee is een aantal jaren geleden gelegd waarbij wij samen met een fanfareorkest en een brassband zogeheten HaFraBra-concerten geven. Dat was ontzettend leuk om te doen. Het laatste concert vond in de periode voor de start van de coronacrisis plaats, en we vonden dat het wel weer eens tijd werd. Alleen bleek het lastig te zijn om een datum te vinden waarop we allemaal konden. Een HaFaBra-concert gaat er zeker nog komen, maar voor dit verjaardagsconcert zijn we gaan bouwen op dat fundament waardoor er zaterdag drie harmonieorkesten zullen gaan optreden. We hebben hen benaderd, en ze wilden heel graag deelnemen.”

Hoe gaat de avond er uit zien?

“Harmonie Patrimonium, onder leiding staat van dirigent Arjen Wassink, zal het spits af gaan bijten. Daarna is het de beurt aan Harmonie ‘67 waarvan Jan Wijenberg de dirigent is. En wij zijn als laatste aan de beurt, waarbij wij als Postharmonie onder leiding staan van dirigent Peter Kleine Schaars. We hebben voor deze volgorde gekozen omdat dat logistiek het handigste is. Praktisch gezien is het handig als de grootste harmonie als laatste op het podium staat.”

Hoe uniek is dit?

“Ik durf met zekerheid te zeggen dat dit heel uniek is. We hebben ook even gezocht in de historie van onze vereniging, maar voor zover wij weten hebben deze drie harmonieën uit Stad nooit eerder samen opgetreden in deze vorm. Wellicht is het wel eens gebeurt op een Taptoe, maar dat is een evenement dat door derden wordt georganiseerd. Dit organiseren wij zelf. Het is ons eigen initiatief. Maar realiseer je wel dat zoiets in de jaren zestig, zeventig en tachtig gewoon niet mogelijk was. De verhoudingen waren toen heel anders. De laatste decennia is het veel vriendschappelijker.”

Je hebt het over een verjaardagsfeest. Dat betekent ook feestelijke muziek op het programma?

“Ik denk dat we hele mooie werken op het programma hebben staan. We beginnen met het stuk ‘HOOK’. Dit is muziek gecomponeerd door John Williams voor de gelijknamige film die in de jaren negentig werd uitgebracht. Daarna spelen we ‘La Leyenda Del Beso’ van Reveriano Soutullo Juan Vert. Dat is een Spaans stuk, met opera-delen en verschillende stijlen. We sluiten af met ‘Marrakech Bazaar’ van Stan Applebaum. Dat is heel sfeervol, doet Oosters aan, waarbij je de kamelen als het ware door de woestijn ziet lopen. Elke harmonie zal zaterdag veertig minuten op het podium staan. Dus in totaal zal er twee uur aan muziek te horen zijn.”

Mensen die hier getuige van willen zijn. Moeten zij zich aanmelden?

“Nee, de inloop is vrij en is ook gratis. We hebben gekozen voor de Immanuelkerk als locatie omdat deze beschikbaar was, erg goed bereikbaar is en ook omdat er veel mensen in terecht kunnen. In theorie zou het zo kunnen zijn dat de kerk helemaal vol komt te zitten en dat we ‘nee’ moeten verkopen, maar als dat gebeurt dan zou het wel heel bijzonder zijn. Het concert is gratis toegankelijk, maar mensen hebben wel de mogelijkheid om een gift achter te laten. Dit stelt ons in de gelegenheid om de onkosten te dekken zoals zaalhuur en transportkosten.”

Het concert in de Immanuelkerk begint zaterdag om 19.30 uur.