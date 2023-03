“Door verschillende maatregelen hebben Groningers deze winter massaal op energie kunnen besparen”

Foto: Lyuda Stinissen

De actie van Duurzaam Groningen om energiebesparende producten aan de man te brengen is een succes geworden. Volgens wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Energie is er de afgelopen maanden flink wat energie bespaard.

Vorig jaar hebben 18.000 Groningers 50 euro-vouchers ingewisseld voor energiebesparende producten. Ook bezocht één op de tien huishoudens één van de meer dan vijftig energie-uitdeelacties die gehouden werden. Duurzaam Groningen organiseerde, in samenwerking met woningcorporaties en wijkinitiatieven, diverse dagen waarop producten werden uitgedeeld aan bewoners. Bewoners bij wie de installatie niet slaagde kregen hulp van de klussers van de Energieklusbus en de Energiefixfiets. Ook gaven energiecoaches bij vijfhonderd inwoners gratis bespaartips.

Wethouder Broeksma (GroenLinks): “Kleine, simpele stappen werken”

“Met de weggeefacties, de vouchers, de energiecoachgespreken en de energietoeslagen hebben we heel veel huishoudens kunnen helpen om direct en blijvend energie te besparen”, vertelt wethouder Broeksma. “Dat was hard nodig, want bij veel gezinnen stond het water aan de lippen door de gestegen energieprijzen. Kleine, simpele stappen werken, zoals het gratis boeken van een energiecoach en het plaatsen van producten als ledlampen en radiatorfolie. Duurzaam Groningen, een initiatief van de gemeente, helpt inwoners daarbij.”

Energiecoach

Of je nu in een studentenhuis, rijtjeshuis of seniorenappartement gaat wonen, de energiecoaches komen gratis bij iedereen langs om bewoners van advies te voorzien. In de afgelopen zes maanden kregen ruim vijfhonderd mensen bezoek van een coach waarbij uitgelegd werd hoe je op een eenvoudige manier energie kunt besparen. Een inwoner laat weten: “We zijn het hele huis door gelopen en in bijna alle ruimtes heb ik concrete bespaartips gekregen. Van bijkeuken tot zolder, veel dingen doen we nu net even anders.” Ook de komende tijd blijven energiecoaches actief, waarbij zij ook tips hebben hoe je in de zomermaanden de warmte buiten de deur kunt houden. Meer informatie over Duurzaam Groningen, en het boeken van een energiecoach, vind je op deze website.