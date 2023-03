‘Donderdag zon en bewolking, in het weekend grijs en kans op winterse buien’

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De zon krijgt het de komende dagen steeds moeilijker. Het weekend zal grijs verlopen waarbij er van tijd tot tijd regen zal vallen waarbij winterse buien mogelijk zijn.

Donderdag begint de dag met de kans op mist. Al snel komt de zon tevoorschijn, maar is er ook bewolking. De wind is zwak en komt uit noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur ligt rond de 6 of 7 graden. De nacht van donderdag op vrijdag verloopt grotendeels helder waarbij de minimumtemperatuur rond het vriespunt komt te liggen. In de tweede helft van de nacht, en vrijdagochtend, is er kans op mist. Vrijdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het wordt dan 6 graden.

Het weekend verloopt grijs. Op zaterdag is er een klein buitje mogelijk maar blijft het overwegend droog. Op zondag valt er van tijd tot tijd regen, waarbij de neerslag mogelijk als natte sneeuw kan vallen. Op zaterdag wordt het 6 graden, op zondag blijft de maximumtemperatuur steken bij 4 of 5 graden.