Donderdag grotendeels droog met af en toe zon, temperatuur blijft stijgen tot zondag

Foto: Joris van Tweel

De temperatuur loopt de komende dagen gestaag op, maar kan niet voorkomen dat het lenteweer af en toe wordt doorbroken met buien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wisselen buien en zonnige perioden elkaar de komende dagen af.

Voor de komende ochtend voorspelt Kamphuis nog wat lichte regen, maar de rest van de donderdag blijft waarschijnlijk droog. “In de middag breekt de zon af en toe door en wordt het 10 of 11 graden. De wind uit het zuiden tot zuidoosten is matig.”

De dag erop (vrijdag) wordt een zeer zachte dag: “Bij 14 tot 16 graden is er veel bewolking, al schijnt er ook nu en dan een waterig zonnetje. In de middag kan er lokaal een bui tot ontwikkeling komen. De wind uit het zuiden tot zuidwesten is zwak of matig. Zaterdag zijn er eerst flinke zonnige perioden, maar neemt de bewolking in de loop van de dag toe. Deze bewolking gaat gepaard met een paar buien. Wederom is het erg zacht met temperaturen rond 15 graden. Het is vrij rustig weer.”

Zondag kent een vergelijkbaar weerbeeld. Wel wordt het kouder: “Zondag is er af en toe zon maar valt er ook een bui. Met 9 of 10 graden doet het kwik een flinke stap terug. Maandag verandert er aan de temperatuur niet zoveel, maar de kans op regen neemt weer wat toe. Ook volgende week houdt het wisselvallige weer aan, waarbij de maximumtemperaturen soms flink kunnen verschillen en variëren tussen koel en erg zacht.”