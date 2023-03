“Donderdag eerst zon en later regen, vrijdag kans op sneeuw”

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Het is spannend op de weerkaarten. Krijgen we na het weekend te maken met voorjaarstemperaturen, of blijft het waterkoud?

“Donderdag is er eerst af en toe zon en neemt gaandeweg de bewolking toe”, vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis. “In de loop van de middag volgt er regen. Het wordt 5 graden bij een zwakke of matige oostenwind, windkracht 2 of 3. In de avond en in de nacht naar vrijdag regen en natte sneeuw. Plaatselijk kan het glad worden door sneeuwval. Minima rond 1 graad. Vrijdag zijn er perioden met regen en natte sneeuw bij temperaturen rond 2 graden. Later op de dag wint koudere lucht vanuit het noorden terrein en neemt de kans op sneeuw toe bij temperaturen die dalen tot rond het vriespunt. De kans op gladheid door sneeuwval neemt dan verder toe. In de nacht naar zaterdag wordt het droog en klaart het voorzichtig op waarbij de temperatuur daalt naar iets onder nul en dus neemt ook de kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten toe. Verder kan er mist ontstaan.”

“Zaterdag is er af en toe zon en valt er een enkele, winterse, bui bij 5 graden als maximumtemperatuur. In de nacht naar zondag regen en natte sneeuw bij minima rond het vriespunt. Op zondag wint zachte lucht terrein en wordt het 8 of 9 graden. Wel is er veel bewolking en valt er af en toe regen. Maandag wordt het waarschijnlijk zelfs 10 of 12 graden, maar dinsdag zet koude lucht een offensief in om terrein terug te pakken. Of deze missie zal slagen zal de komende tijd duidelijk worden. Het ECMWF (weermodelmodel van de Europese Lidstaten) en het andere toonaangevende model van de Amerikanen (het NCEP) zijn het totaal met elkaar oneens. Het ECMWF zinspeelt op doorzettende lentetemperaturen terwijl de Amerikanen de kou uit het noorden zien terug keren. Wie deze machtsstrijd zal winnen blijft nog even onduidelijk.”

