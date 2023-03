“Donderdag af en toe zon maar ook buien, vanaf het weekend kouder met vorst in de nachten”

Foto: Michel Eising

De komende dagen valt er geregeld een bui. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis hoeven we de komende dagen niet te rekenen op thermische hoogstandjes.

“Donderdag is er af en toe zon maar neemt de kans op een paar buien in de loop van de ochtend toe”, vertelt Kamphuis. “Ook in de middag zijn er eerst nog enkele buien. Later breekt de zon zo nu en dan door en loopt de temperatuur op naar 13 tot 15 graden. De wind is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Vrijdag zijn er perioden met regen en slechts enkele droge perioden. Pas in de avond wordt het allemaal wat droger en de maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden bij een zwakke zuidoostenwind, rond windkracht 2.”

“Zaterdag is het met 9 graden weer kouder. Eerst valt er een bui, in de middag blijft het droog. Hoewel bewolking overheerst kan de zon soms even doorbreken. Zondag is het droog en schijnt de zon geregeld. Bij een matige noordoostenwind wordt het 9 graden en in de nacht gaat het licht vriezen. Maandag zijn de veranderingen klein. Dinsdag neemt de kans op een paar buien weer toe waarna de wind opnieuw naar het oosten tot noordoosten draait als gevolg van hogedruk boven het noorden van Europa. Thermische hoogstandjes hoeven we dan voorlopig ook niet te verwachten.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.