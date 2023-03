Donar wint uitwedstrijd tegen Spirou Basket

sport

Steph Branch op de tribune tijdens de wedstrijd van Donar tegen Hubo Limburg United op 18 maart (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft vrijdagavond in Charleroi gewonnen van Spirou Basket. In een uitermate spannende slotfase trokken de Groninger basketballers aan het langste eind: 68-71.

Donar, zonder de geblesseerde Vernon Taylor, maar mét de nu speelgerechtigde Steph Branch in de basis, startte prima. Opvallend was de inbreng van Willem Brandwijk, met twee driepunters en twee tweepunters. Mede dankzij zijn 10 punten stond Donar na het eerste kwart met 13-21 voor. In het tweede kwart wisten de Groningers de voorsprong vast te houden. Spelverdeler Andrej Magdevski bracht met een driepunter de ruststand op 25-35.

Na rust kwam de thuisploeg dichterbij, terwijl Donar grote moeite had om te scoren. Na 7 minuten was daar zelfs de eerste voorsprong voor Spirou: 43-42. Met een driepunter in de buzzer zorgde Magdevski voor de stand 49-48 aan het eind van het derde kwart.

In het laatste kwart kwam Donar toch weer op voorsprong, waarbij het verschil twee keer 5 punten was. Daarna werd het toch nog spannend. Bij de stand 68-69, met nog een halve minuut te spelen, mocht Viktor Gaddefors twee vrije worpen nemen, maar hij miste ze allebei. Gelukkig leed Spirou in de daaropvolgende aanval balverlies, waarna er een fout gemaakt werd op Clay Mounce. Hij raakte wél beide vrije worpen. In de laatste seconden miste uitblinker Jhivvan Jackson van Spirou een driepuntsschot, waardoor de zege naar Donar ging.

Topscorers bij Donar waren Willem Brandwijk met 17 punten, Viktor Gaddefors met 16 punten en Steph Branch met 13 punten. Bij Spirou Basket was Jhivvan Jackson topscorer met 27 punten.