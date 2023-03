sport

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft vrijdagavond een oefenwedstrijd gespeeld in het Belgische Aalst. De Groninger basketballers wonnen van Okapi Aalst met 80-91.

Er was voor beide ploegen ruimte voor een oefenwedstrijd, omdat komende zondag de bekerfinale is in Nederland en België, waar Donar en Okapi niet in staan. Volgende week zaterdag gaat voor Donar de cross-borderfase verder, met een thuiswedstrijd tegen HUBO Limburg United uit Hasselt.