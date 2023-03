Donar verliest eerste wedstrijd in cross-borderfase

sport

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft vrijdagavond zijn eerste wedstrijd in de cross-borderfase van de competitie verloren. In Antwerpen was Telenet Giants, met oud-Donarcoach Ivica Skelin, in de slotfase te sterk voor de Groninger basketballers: 88-81.

De openingsfase was voor de Groninger ploeg, die speelde zonder Kjeld Zuidema en Olaf Schaftenaar. Maar na 4-7 werd het 14-7, en aan het eind van het eerste kwart was de stand 27-20. In het tweede kwart liep de thuisploeg eerst uit naar 31-20, maar vervolgens kwam Donar weer dichterbij. Bij rust was Donar 1 punt ingelopen: 45-39.

In het derde kwart kon Donar lange tijd in het spoor van de Belgen blijven, maar richting het einde van het kwart liep de thuisploeg uit tot 70-52. Een spectaculaire driepunter van Leon Williams vanaf eigen helft in de buzzer leidde tot de stand 70-55 na drie kwarten.

In het laatste kwart kwam Donar langzaam maar zeker terug, en met nog 2,5 minuut op de klok zorgde Vernon Taylor voor een gelijke stand: 80-80. Vervolgens schoot Spencer Butterfield van de Giants een driepunter raak. In de daaropvolgende aanval van Donar viel een schot van Ronalds Zakis net buiten de schotklok, en daarop schoot Butterfield opnieuw een driepunter raak. Daarmee was de wedstrijd beslist.

Topscorers bij Donar waren Clay Mounce en Andrej Magdevski met beiden 15 punten, en Leon Williams met 12 punten (4 driepunters).