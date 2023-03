Donar redt het niet tegen Giants uit Antwerpen

Steph Branch van Donar (links) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft woensdagavond in Martiniplaza met 51-65 verloren van Telenet Giants Antwerp.

Voor de aanvang van de wedstrijd bleek dat, na Olaf Schaftenaar en Vernon Taylor, ook Leon Williams geblesseerd is geraakt. Het begin was nog voor de thuisploeg: 11-7 na 6 minuten. Aan het eind van het kwart was er een kleine voorsprong van 14-17 voor de gasten. In het tweede kwart liep Giants uit naar 17-26, terwijl bij Donar bijna niets lukte. Daarna zorgde met name Viktor Gaddefors er met 8 punten voor dat het bij rust nog spannend was: 27-31.

Het derde kwart was dramatisch voor Donar, want de ploeg van coach Andrej Stimac wist maar 6 punten te scoren. Giants zette daar 14 tegenover, zodat het na 30 minuten spelen 33-45 was. In het laatste kwart zorgde de nieuwste aanwinst Steph Branch er met twee driepunters achter elkaar voor dat Donar terugkwam tot 42-47, maar daarna liepen de gasten weer verder uit.

Topscorers bij Donar waren Viktor Gaddefors met 15 punten en Willem Brandwijk met 14 punten. Steph Branch had een ‘double-double’ met 13 punten en 11 rebounds. Bij Giants was Brandon Anderson topscorer met 14 punten.

Donar staat op de zesde plaats in de Elite Gold en heeft 20 punten uit 4 wedstrijden.