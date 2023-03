Donar neemt afscheid van Ronalds Zakis vanwege tegenvallende resultaten, Peter Olisemeka is opvolger

sport

Donar heeft de samenwerking met de Letse center Ronalds Zakis beëindigd. Inmiddels is Peter Olisemeka aangesteld als opvolger. Dat is zaterdag bekendgemaakt.

“In de afgelopen periode is gebleken dat de verwachtingen en verdere ontwikkelingen van Zakis niet tot gewenste resultaten hebben gelegd”, schrijft Donar. “Wij bedanken Ronalds voor zijn inzet en wensen hem succes in zijn verdere carrière.” Peter Olisemeka is inmiddels aangetrokken als opvolger. Olisemeka is 2.06 meter lang en komt over van het Roemeense Steaua Boekarest. De center/forward heeft zowel de Nigeriaanse als Italiaanse nationaliteit en is direct inzetbaar. In Boekarest speelde hij recent gemiddeld achttien minuten met 8.3 punten en 7.8 rebounds gemiddeld.

Peter Olisemeka

Olisemeka werd geboren op 9 december 1991 en is sinds 2017 actief op de Europese basketbalvelden. Eerder speelde hij al in Cyprus, Bulgarije, Polen, Frankrijk, Nederland en Roemenië. Technisch-directeur Drago Pašalić van Donar: “Met de komst van Peter zijn we op de inside-positie beter competitief in snelheid en energie. Hij is een goede verdediger en rebounder en we gaan er vanuit dat we met hem erbij, strijdbaarder zijn in de komende maanden.”

“Ik kijk er naar uit”

Ook Olisemeka is blij met de transfer naar Groningen: “Ik ben heel enthousiast er heb er zin in om een onderdeel te zijn van de Donar familie. Ik kijk er naar uit om het team te ontmoeten en zal mijn uiterste best doen om samen de gestelde doelen te bereiken. Ik heb ook veel positiefs gehoord over de fans en de organisatie van Donar. Ik ontmoet jullie graag.”