Donar contracteert shooting guard Steph Branch om blessures op te vangen

sport

Foto via Donar

Donar heeft Steph Branch gecontracteerd voor de resterende periode van dit seizoen. De 27-jarige Amerikaan komt naar Groningen om blessures van andere spelers binnen de selectie op te vangen.

De Groningse basketbalclub kampt met een aantal blessures. Met name de blessure van Olaf Schaftenaar komt ongelegen in de strijd om Europees basketbal veilig te stellen voor volgend seizoen.

De 27-jarige Branch speelde dit seizoen slechts twee wedstrijden bij zijn Uruguayaanse club en zat sindsdien zonder club. Ondanks het gebrek aan wedstrijdritme is technisch directeur Drago Pasalic blij dat de Amerikaan ergens in de komende dagen naar Groningen komt: “Met Steph vullen we dit seizoen het laatste stukje van de puzzel in. Mede door de blessure van Olaf willen we op de 2/3 positie een versterking toevoegen waardoor we de komende wedstrijden strijdbaarder zijn. Steph speelde eerder in België bij Antwerpen dus heeft ervaring met het niveau de BNXT league”.