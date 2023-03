DJ Armin van Buuren op 2 september naar Hullabaloo in Stadspark

Op het Hoofdstation is dinsdagavond een lichtprojectie te zien. Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Armin van Buuren treedt op zaterdag 2 september op tijdens het Hullabaloo Festival in het Stadspark. Dat is zojuist bekendgemaakt.

De wereldberoemde DJ maakte afgelopen dinsdag op zijn instagram-account bekend dat hij na vijf jaar terugkeert naar Groningen. Toen was op het Hoofdstation ook een projectie te zien die de komst van Van Buuren aankondigt. Nu is duidelijk geworden, waar en wanneer hij komt.

Armin van Buuren is inmiddels vijf keer benoemd tot beste DJ ter wereld. Hij werd onder meer bekend door hits are ‘This Is What It Feels Like’. De dj was vijf jaar geleden voor het laatst te gast in Groningen. Toen stond hij op het Kingsland Festival in het Stadspark, waar hij samen met Nicky Romero de hoofdact was.

Binnenkort worden de namen van andere artiesten bekendgemaakt. De voorverkoop voor Hullabaloo start binnenkort.