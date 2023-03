Dinsdag verkiezingscafé in Het Dok

nieuws

Wijkcentrum Het Dok in Lewenborg. Foto: google maps

Bewonersplatform Lewenborg en wijkkrant de Lewenborger organiseren op dinsdag 7 maart in Het Dok een verkiezingscafé voor de Statenverkiezingen.

Voor deze avond heeft meer dan de helft van de negentien fracties toegezegd aanwezig te zijn. Toch ontbreekt met name een aantal nieuwe partijen die voor de eerste keer deelnemen aan de Statenverkiezingen.

Kandidaat-Statenleden stellen zich voor aan de bezoekers en krijgen vragen voorgelegd over de belangrijkste provinciale thema’s. Eerder zijn opnamen gemaakt waarbij wijkbewoners hun mening konden geven over de belangrijkste provinciale thema’s. De kandidaten kunnen hierop reageren en gaan vervolgens met elkaar en met de zaal in debat.

Debatleider is Ecco van Oosterhout van OOG TV en Radio. Hij wordt bijgestaan door Bram Hügel, eindredacteur van de Lewenborger en Margriet de Boer-Broekhuizen, die de avond presenteert. De avond begint om 19.30 uur, is vrij toegankelijk voor bezoekers en duurt tot circa 23.00 uur.