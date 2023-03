“Dinsdag veel bewolking en kans op natte sneeuw, aan het eind van de week oplopende temperaturen”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen heeft de bewolking de overhand. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er kans op winterse buien, maar loopt aan het einde van de week de temperatuur op.

“Dinsdag is er veel bewolking. In de ochtend zijn er droge perioden en af en toe valt er lichte regen of een vlokje smeltende sneeuw”, vertelt Kamphuis. “In de middag neemt de kans op neerslag vanuit het zuiden toe. Lokaal valt wat natte sneeuw. Het wordt 4 graden bij een matige, en langs de Wadden vrij krachtige, wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 5. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn er een paar opklaringen en is er lichte vorst, -2 of -3 graden. Daarbij is er de kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Woensdag blijft het overwegend droog. Er is veel bewolking, af en toe is er wat zon en het wordt 4 of 5 graden bij een zwakke oostenwind, windkracht 2 of 3. In de nacht naar donderdag lichte vorst bij -2 of -3 graden.”

“Op donderdag blijft het droog en wordt het met zo nu en dan zon 6 of 7 graden. Op vrijdag zien we dat de zachte lucht terrein wint. Het wordt 8 tot 10 graden, maar dat gaat wel gepaard met regen en wind. In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het langs de Wadden stormachtig uit het noordwesten. Het weekend geeft op zaterdag vaak droog weer, maar zondag komen regenstoringen weer dichterbij. Zaterdag wordt het 7, zondag 8 tot 10 graden.”

