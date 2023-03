“Dinsdag perioden met regen, later in de week onstuimig”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen verlopen veelal grijs waarbij er kans is op buien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het aan het eind van de week onstuimig worden.

“Dinsdag in de ochtend zijn er perioden met regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag wordt het droger en kan het af en toe even opklaren. Bij een matige wind uit zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4, wordt het 11 of 12 graden. Woensdag zijn er perioden met regen en blijft het de hele dag bewolkt. Bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4, wordt het dan 11 graden. In de avond en in de nacht naar donderdag blijft het flink regenen.”

“Donderdagochtend trekt de regen weg en in de loop van de dag breekt de zon af en toe door. Het blijft dan overwegend droog en het is zacht bij 13 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. In de nacht van donderdag op vrijdag weer flink wat regen. Vrijdag is het onstuimig met langs de Wadden een harde zuidwestenwind, windkracht 7. Verder is het ook boven land onstuimig, vallen er een paar buien, maar schijnt de zon ook geregeld. Het wordt 12 graden. Het weekend geeft op zaterdag een paar buien, zondag is er meer ruimte voor de zon. Op beide dagen wordt het 11 graden.”

