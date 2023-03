“Dinsdag opklaringen maar ook kans op een winterse bui, einde van de week 15 graden”

nieuws

De temperatuur loopt aan het einde van de week op. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het op vrijdag en zaterdag wel eens 15 graden worden.

“Dinsdag begint de dag met wegtrekkende buien die gevolgd worden door een paar opklaringen”, vertelt Kamphuis. “In de middag is het overwegend droog, maar in de kustgebieden is er kans op een winterse bui. De wind is vrij krachtig, windkracht 5, en komt uit het noordwesten. Het wordt 7 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn er opklaringen, en is er kans op een graad vorst. Op woensdag is er geregeld zon met in de middag langzaamaan toenemende bewolking. Het blijft dan op de meeste plaatsen droog en het wordt 7 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 4 of 5.”

“Donderdag begint de dag met naar het noorden wegtrekkende regen. De rest van de dag is het overwegend droog op een enkele lokale bui na. Er is veel bewolking en met 10 graden wordt het weer zachter. Vrijdag en zaterdag is het met 15 graden weer erg zacht voor de tijd van het jaar. Daarbij is het rustig en wisselend bewolkt weer. Vaak is het droog maar er kan ook een enkele bui vallen. Zondag neemt de kans op regen van betekenis toe en komt ook de temperatuur een paar graden lager te liggen. Aan het wisselvallige weer komt ook begin volgende week nog geen einde.”

