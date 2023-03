“Dinsdag eerst zon maar later bewolkt, komende dagen buien en regen”

Fraai voorjaarsweer zit er de komende dagen nog niet in. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis lopen de temperaturen weliswaar op, maar regent het ook van tijd tot tijd.

“Dinsdag begint de dag met zon maar in de middag raakt het zwaar bewolkt”, vertelt Kamphuis. “Later kan er ook wat regen vallen. Het wordt 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind, kracht 2 tot 3. In de avond en in de nacht naar woensdag valt er wat lichte regen bij minimumtemperaturen rond 5 graden. Woensdag is het met 12 tot 14 graden en stuk zachter. Wolkenvelden en een paar opklaringen wisselen elkaar af. Tot de avond blijft het overwegend droog. In de avond gaat het regenen.”

“Donderdag houdt het zachte weer nog even aan. Het wordt 13 tot 15 graden. Wel is het onstabiel met kans op een paar buien. Vrijdag doet de temperatuur weer een stap terug naar 10 tot 12 graden. Daarbij is er veel bewolking en regent het van tijd tot tijd. Het weekend geeft zaterdag een paar buien bij 8 tot 10 graden. Zondag breekt de zon door en neemt de kans op neerslag af. De temperatuur doet nog een klein stapje terug, we komen uit rond 7 of 8 graden. Ook na het weekend heeft de temperatuur moeite de 10 graden te halen. Wel is de kans op regen een stuk kleiner en schijnt de zon nu en dan.”

