Dierenambulance: “Niet voor het eerst dat we naar Vindicat uitrukken, in het verleden kippen en varkentjes opgehaald”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het was afgelopen weekend niet voor het eerst dat Dierenambulance Groningen in actie moest komen bij een studentenhuis waar Vindicatleden wonen.

Leonie Jolly van de Dierenambulance vertelt in het radioprogramma OOG Op de Middag dat men in het verleden al eens kippen uit een Vindicathuis heeft gehaald. “En ook hebben we al eens varkentjes uit een huis gehaald die tussen kapotte bierflessen in een kamer verbleven. Wij hopen dat na dit recente incident iedereen is wakker geschud en dat dit nooit weer gaat gebeuren.” Het is niet bekend hoe lang het geleden is dat deze incidenten zich hebben voorgedaan.

“De ganzen verbleven in een soort open kast”

Met het recente incident doelt Jolly op het aantreffen van twee ganzen in een studentenhuis van Vindicat: “We gingen daar naar toe met de gedachte dat er één gans zou zijn. Maar er bleken er twee te zijn. Ze verbleven in een soort van open kast. De dieren waren ontzettend angstig en waren heel stil.” Jolly vertelt dat er met de studenten van het huis is gesproken: “Ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen, maar duidelijk was dat deze studenten erg geschrokken waren van alle ophef. Dat hadden ze niet verwacht, en uiteindelijk hebben ze goed meegewerkt met ons.”

“Ganzen zijn overgebracht naar Borgsweer”

Met de ganzen gaat het inmiddels iets beter. “Eén van de dieren heeft een beschadigde staartveer. Daarmee lijkt het nu iets beter te gaan, maar qua geestelijk herstel hebben ze nog een lange weg te gaan. Wat ze hebben meegemaakt is niet niks. Vandaag zijn de dieren opgehaald door Bikers for Animals, dat is een opvangcentrum in Borgsweer. Dat is een hele mooie plek waar de dieren nu rustig kunnen herstellen. Hoe lang het herstel gaat duren, dat weet ik niet.”

“We zijn bezig om een aangifte tegen Vindicat voor te bereiden”

Volgens Dierenambulance Groningen heeft Vindicat aangeboden om vrijwilligerswerk te gaan verrichten: “Dat hebben we afgewezen. Je moet je voorstellen dat het nieuws van afgelopen weekend hier bij ons heel erg hard is binnengekomen. Collega’s zijn echt onthutst. We zijn allemaal dierenliefhebbers. Het zou voor alle partijen niet prettig zijn om dit type vrijwilligerswerk door te laten gaan. Als Dierenambulance bereiden we ook een aangifte voor. Ik heb begrepen dat andere partijen daar ook mee bezig zijn. Wij gaan dat ook doen.”