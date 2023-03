Dick Lukkien vanaf komende zomer trainer van FC, Gudde teleurgesteld over vroegtijdig uitlekken

nieuws

Het nieuws dat Dick Lukkien vanaf komende zomer hoofdtrainer is van FC Groningen had pas komende week bekend mogen worden gemaakt, maar lekte zondag al uit. Algemeen directeur Wouter Gudde van de FC is teleurgesteld.

Gudde vertelt voor de camera’s van sportzender ESPN dat er al langere tijd gesprekken worden gevoerd met Lukkien, die op dit moment nog trainer is bij FC Emmen. Afgelopen winter zat men voor het eerst om tafel nadat Groningen-trainer Frank Wormuth op straat was gezet. Tot een resultaat leidde het toen niet. Ook gesprekken met Dick Schreuder, Jaap Stam en Joseph Oosting bleven vruchteloos, waarop assistent Dennis van der Ree werd doorgeschoven.

“Onprofessioneel en onbetrouwbaar”

Afgelopen week kwam het alsnog tot een akkoord tussen de FC en Lukkien. “We hebben FC Emmen begin deze week op de hoogte gebracht”, vertelt Gudde voor de ESPN-camera. “Daar sloeg de paniek toe, waarbij men vond dat het nieuws per se over het weekend heen moest worden getild. Ik vind het onprofessioneel en onbetrouwbaar vanuit Emmen-kant dat het vlak voor de start van onze wedstrijd tegen Heerenveen naar buiten komt. Het is waarschijnlijk bewust.” Gudde doelt daarmee op de strijd tussen Emmen en Groningen in de competitie, waarbij beide clubs om punten vechten om degradatie te voorkomen.

Dennis van der Ree: “Doet wel een beetje pijn”

Voor Lukkien betekent zijn nieuwe functie een terugkeer naar de club waar hij tussen 2010 en 2016 ook al werkzaam was. Toen als assistent-trainer van het eerste elftal en trainer van de beloften. De afgelopen zeven seizoenen was Lukkien trainer van Emmen. Dat betekent dat Van der Ree plaats moet maken. Die laat aan ESPN weten: “Ik wist al langer dat ze er mee bezig waren. Het deed wel een beetje pijn. Wat het voor mij betekent, zal ik de komende dagen naar buiten brengen.” Van der Ree geeft aan dat door het uitlekken de voorbereiding op de wedstrijd tegen Heerenveen werd verstoord: “Spelers en staf waren niet op de hoogte, dus ik heb ze voor de wedstrijd ingelicht.”