Dick Lukkien maakt seizoen bij FC Emmen gewoon af

Foto via FC Groningen

Dick Lukkien maakt het seizoen af bij FC Emmen. Lukkien wordt volgend seizoen trainer bij FC Groningen.

Dat de overgang van Lukkien afgelopen zondag bekend werd riep nogal wat vraagtekens op. FC Emmen en FC Groningen zijn concurrenten in de strijd om degradatie te ontlopen. Sommige supporters van FC Emmen vrezen dat Lukkien zich niet volledig gaat inzetten om degradatie te voorkomen.

“Voor mij verandert er niks”, reageert Lukkien op de site van FC Emmen. “Ik geef sinds ik hier ben begonnen als trainer alles wat ik heb en dat blijf ik ook de komende maanden doen”.

Technisch manager Mike Willems van FC Emmen sluit zich hier bij aan: “Na het aangekondigde vertrek van Dick hebben we de tijd genomen om één en ander op een rijtje te zetten. We hebben veelvuldig met Dick zelf gesproken en ook met de spelersgroep en diverse stakeholders binnen en buiten de club. Na deze gesprekken hebben wij geconstateerd dat er in alle geledingen voldoende draagvlak is om met Dick het seizoen af te maken.”