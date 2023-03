Dertig procent bussen rijdt op derde dag van stakingsreeks; treinen Arriva rijden wel

nieuws

Foto: Mirre van de Klok

Op de derde dag van de reeks van vijftien stakingsdagen is maandagochtend zo’n dertig procent van alle bussen van Qbuzz in Groningen uitgereden. De treinen van Arriva rijden wel, omdat de meeste machinisten en stewards niet meedoen aan de staking.

In Groningen rijden percentueel iets minder bussen dan landelijk tijdens deze derde stakingsdag. Landelijk rijdt iets meer dan de helft van het openbaar vervoer, met regionale verschillen.

Arriva rijdt haar treinritten in Groningen zoals gebruikelijk. Wel waarschuwt Arriva voor mogelijke verstoringen. Hoewel ook bij Arriva actie wordt gevoerd voor een nieuwe cao, doen alleen machinisten en stewards van FNV en CNV mee aan de staking. Het gros van het Arriva-personeel is lid van vakbond VVMC. Zij doen maandag niet mee aan de staking.

De buschauffeurs van Qbuzz voeren maandagochtend ook fysiek actie. Bij het Hoofdstation van Groningen demonstreren buschauffeurs voor een betere cao, waarvoor de onderhandelingen muurvast zitten. In het openbaar vervoer wordt er gewerkt met verschillende cao’s. In de cao’s Openbaar Vervoer en Multimodaal staan werkgevers en vakbonden mijlenver van elkaar vandaan. De vakbonden eisen een hoger salaris en willen ook dat chauffeur langer de tijd krijgen om een broodje te eten of om naar het toilet te kunnen. In het laatste bod van de werkgevers ging men hier deels in mee, maar liet men tegelijkertijd weten niet meer te kunnen bieden omdat de koek op is.